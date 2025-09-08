Ele estava internado no Hospital Rio Laranjeiras, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, para tratar da síndrome de Wallenberg — um distúrbio neurológico causado por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Por conta da doença, ele parou de falar.

Com mais de cinco décadas de carreira, Gélcio era uma das vozes mais conhecidas do rádio esportivo carioca. Ele passou por emissoras como Rádio Nacional, Tupi, Manchete, Globo e CBN, atuando como repórter, apresentador e narrador.

Gélcio trabalhou por mais de 40 anos na Rádio Globo, onde ficou conhecido pelo público como o “Amarelinho da Globo”.

Além do rádio, Gélcio também atuou na televisão, com destaque para sua passagem pela TV Bandeirantes Rio.