Gélcio Cunha, repórter do ‘Amarelinho da Globo’, morre aos 71 anos no Rio
O jornalista e radialista Gélcio Antônio Cunha, de 71 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações após uma cirurgia. A informação foi confirmada pela filha do comunicador.
Ele estava internado no Hospital Rio Laranjeiras, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, para tratar da síndrome de Wallenberg — um distúrbio neurológico causado por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). Por conta da doença, ele parou de falar.
Com mais de cinco décadas de carreira, Gélcio era uma das vozes mais conhecidas do rádio esportivo carioca. Ele passou por emissoras como Rádio Nacional, Tupi, Manchete, Globo e CBN, atuando como repórter, apresentador e narrador.
Em 1996, Gélcio integrou a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e participou da campanha de popularização do voto eletrônico.
O jornalista também atuou como assessor de imprensa e coordenador de diversas campanhas eleitorais, entre elas as do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e da ex-deputada Denise Frossard, de quem era amigo pessoal.
Seu último trabalhona mídia foi no canal Conexão com o Mundo, de produção independente.
