Secretaria de Cultura e Turismo lança o projeto Memória que Gira

A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais convida a população a participar do projeto “Memória que Gira” – Campanha de Recolhimento de Mídias Físicas, que tem como objetivo resgatar, preservar e dar novos usos a discos de vinil, CDs e fitas K7 que seriam descartados. Mais do que evitar que esses materiais acabem no lixo, a campanha busca transformá-los em cultura e arte, mantendo viva a memória musical de gerações.

A iniciativa, inspirada em ações como a Feira de Vinil — que movimentou a cidade — e criada a partir de sugestão do idealizador da feira, Wesley Ferrarezi, conta com dois pontos de coleta: a sede da Secretaria, na praça Cônego Joaquim Alves, 147, e a Biblioteca “Dr. Altino Arantes”, localizada na Estação Cultura “Editor José Olympio”.

Quem tiver discos, fitas ou CDs guardados em casa e quiser dar um novo destino a eles pode levá-los até os pontos de coleta da campanha. Parte do acervo recolhido será disponibilizada em feiras de troca e doação. Já os materiais que não puderem ser utilizados serão destinados a artistas e artesãos para a confecção de peças criativas, como murais, esculturas, relógios e outros objetos decorativos.

Além disso, estão previstos eventos de troca e exposições, como a mostra “Arte que Toca”, que apresentará trabalhos feitos a partir dessas mídias, unindo memória, sustentabilidade e criatividade.

Não jogue sua história no lixo. Participe da campanha “Memória que Gira” e ajude a transformar lembranças em cultura viva!