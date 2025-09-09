Rajadas de vento de até 70 km/h assustam moradores na região de Ribeirão Preto, SP
Rajadas de vento de até 70 km/h atingiram a região de Ribeirão Preto (SP) nesta terça-feira (9) e assustaram moradores e motoristas.
Na segunda-feira (8), a Defesa Civil já tinha emitido alerta para ventos fortes em todo o estado de São Paulo por conta da aproximação de um ciclone extratropical que atingiria, pelo menos, dez regiões incluindo Ribeirão Preto.
Entre o fim da manhã e o começo da tarde desta terça-feira, o céu em Ribeirão Preto ganhou tons alaranjados, por causa da poeira levantada pelos ventos. Naquele horário, a força das rajadas chegou a 22 km/h.
De acordo com o Climatempo, a região está em estado de atenção, com possibilidade de vento entre 40 km/h e 70 km/h. A umidade do ar atingiu 22% por volta das 16h.
Em Ribeirão Preto não chove de maneira significativa (com precipitação acima de 10 mm) desde o dia 4 de junho, ainda de acordo com informações do Climatempo.
Região registrou focos de incêndio
Por conta do calor acima dos 34ºC e do tempo seco, o risco de queimadas atingiu o nível mais extremo e entrou em estado de emergência. Em Ribeirão Preto, houve registro de fogo na comunidade do Heitor Rigon.
Pelo menos dez barracos foram destruídos por um incêndio e a principal suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é de que ele tenha começado na vegetação que fica próxima ao local.
De acordo com o Departamento de Estadas e Rodagem (DER), por volta das 13h40, na altura do km 70, uma cortina de fumaça interditou a pistas nos dois sentidos, sem possibilidade de desvio e sem registro de congestionamento.
A via já foi totalmente liberada, mas a ocorrência segue em acompanhamento. Ainda de acordo com o DER, não há registros de bloqueios decorrentes de focos de incêndio nas demais rodovias administradas pelo órgão.
