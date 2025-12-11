Museu Catavento chega a Batatais com exposição itinerante e oficinas educativas gratuitas

Batatais receberá, a partir da próxima segunda-feira, 15 de dezembro, a unidade móvel do Museu Catavento, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A ação integra o programa CultSP na Estrada, que leva atividades culturais a diferentes regiões do estado, ampliando o acesso da população à ciência e ao conhecimento. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com 60 metros quadrados de área expositiva, a carreta do projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você” ficará estacionada em frente à Estação Cultura Editor José Olympio, na praça Dr. Antônio Teodoro de Lima, no bairro Castelo. A visitação será aberta às 8h30 da segunda-feira (15), e seguirá até quarta-feira, 17 de dezembro.

Itinerante desde setembro, o projeto percorre o estado oferecendo experiências científicas interativas e oficinas educativas gratuitas. Até março de 2026, a iniciativa deve passar por 39 municípios paulistas.

A estrutura foi especialmente desenvolvida para apresentar, de forma dinâmica e acessível, nove experimentos das áreas de física, química, biologia, geografia e história, estimulando a curiosidade do público e fortalecendo a divulgação científica. As atividades são conduzidas por educadores que acompanham grupos de até 20 visitantes por sessão, em um circuito interno de aproximadamente 25 minutos.

Entre os destaques estão o famoso Gerador de Van de Graaff – conhecido por fazer os cabelos dos visitantes “levantarem” -, uma bicicleta ergométrica que gera energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e monitores que reproduzem o canto de 30 espécies de aves brasileiras. Também estarão disponíveis experiências clássicas do acervo permanente do museu, como o aparelho que simula o movimento de uma bailarina com variações de velocidade, a “pista de embriaguez” e um experimento sobre polaridade das moléculas, utilizando água e óleo.

O veículo possui entrada acessível e atenderá o público das 8h30 às 17h30, com entrada de grupos até as 17h. As oficinas educativas serão realizadas na área externa da carreta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.

O público-alvo inclui visitantes espontâneos – moradores da cidade e região – além de grupos agendados, como estudantes de escolas públicas e particulares, universidades e organizações sociais. Todas as atividades são gratuitas.