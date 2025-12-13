Previsão de chuva provoca alteração na programação do Concurso Bela Voz do Natal Encantado

A Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais informa que, em razão da previsão de chuva ao longo de todo o dia e noite deste sábado, 13 de dezembro, a programação do 1º Concurso “Bela Voz do Natal Encantado” prevista para hoje, no Teatro de Arena do Lago Artificial, foi adiada, visando garantir a segurança dos participantes, do público e da equipe técnica.

Com a alteração, as duas eliminatórias do concurso serão realizadas no sábado, dia 20 de dezembro, e a grande final está mantida para o domingo, dia 21 de dezembro.

A organização também ressalta que, em caso de previsão de chuva na próxima semana, o local de realização poderá ser alterado, sendo a população e os participantes informados previamente por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos o convite para que o público prestigie nossos talentos locais e acompanhe a programação do Natal Encantado 2025.