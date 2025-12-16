O Natal Encantado 2025 continua transformando Batatais em um grande cenário de luz, emoção e encontros. Após as inaugurações das decorações da Praça do Santuário e do Lago Artificial, que reuniram milhares de pessoas, e três finais de semana marcados por shows e apresentações de corais e de balés, a programação segue encantando moradores e visitantes.

O próximo destaque do calendário natalino são as Carreatas Iluminadas, organizadas pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Batatais com o apoio da Prefeitura, que acontecem nos dias 16, 17 e 18 de dezembro, levando o clima do Natal a diferentes bairros da cidade.

Com veículos decorados e iluminados, as carreatas começam a partir das 19h e prometem espalhar alegria, brilho e espírito natalino pelas ruas, reforçando o sentimento de união que marca esta edição do Natal Encantado, cujo tema é “Tudo que brilha em nós é Natal”.

A programação do Natal Encantado 2025 segue ao longo do mês com apresentações culturais, concursos, feiras, shows e, no dia 23 de dezembro, a tradicional Parada de Natal, no entorno do Lago Artificial, um dos momentos mais aguardados das celebrações.

Alteração na programação do Concurso “Bela Voz do Natal Encantado”

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reforça que, em razão da previsão de chuva, houve alteração na programação do 1º Concurso “Bela Voz do Natal Encantado”.

As duas eliminatórias serão realizadas no sábado, 20 de dezembro

A grande final está mantida para o domingo, 21 de dezembro

Caso haja nova previsão de chuva, o local do evento poderá ser alterado, com comunicação prévia pelos canais oficiais da Prefeitura.

A Administração Municipal agradece a compreensão de todos e convida a população a continuar participando e prestigiando o Natal Encantado 2025, uma celebração que valoriza a cultura local, fortalece vínculos e faz Batatais brilhar ainda mais neste fim de ano.

O QUE VEM POR AÍ

De 16 a 18 de dezembro

19h: Carreatas Iluminadas organizadas pela ACE Batatais

Sexta-feira – dia 19

19h: Coral da Paz e Coral Adunt Prise

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Sábado – dia 20

20h: Eliminatórias do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Domingo – dia 21

19h30: Balé Nuapi – “A magia do ballet”, com Bianca e a Maria Guiçardi

20h: Final do Concurso a “Bela Voz do Natal Encantado de Batatais”

Local: Teatro de Arena “Professor Evandro Camilo da Silva (Punk)”

Terça-feira – dia 23

20h: 4ª Parada de Natal da Estância Turística de Batatais (Personagens infantis, grupos de dança, entidades)

Local: Entorno do Lago Artificial