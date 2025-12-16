Equipes de resgate foram acionadas, mas todas as quatro pessoas que estavam no carro morreram no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade delas não havia sido divulgada.

Já os dois ocupantes do caminhão não sofreram ferimentos.

Quatro pessoas morreram após caminhão tombar em cima do carro delas na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista (SP) — Foto: Redes sociais

Fonte: g1