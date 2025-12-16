Caminhão tomba em cima de carro, e quatro pessoas morrem em rodovia no interior de SP
Quatro pessoas morreram depois que um caminhão tombou em cima do carro em que elas estavam na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista (SP), na manhã desta terça-feira (16).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente aconteceu na altura do Km 421.
O caminhão, por motivos ainda a serem divulgados, perdeu o controle da direção, rodou na pista e tombou sobre o carro, que seguia no sentido contrário.
Equipes de resgate foram acionadas, mas todas as quatro pessoas que estavam no carro morreram no local. Até a última atualização desta reportagem, a identidade delas não havia sido divulgada.
Já os dois ocupantes do caminhão não sofreram ferimentos.
Quatro pessoas morreram após caminhão tombar em cima do carro delas na Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista (SP) — Foto: Redes sociais
Fonte: g1