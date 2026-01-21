Batatais Folia 2026: viva o Carnaval com conforto, exclusividade e a melhor vista da festa

O Carnaval mais esperado da região terá cinco dias de muita alegria, samba no pé e grandes emoções no Sambódromo ‘Carlos Henrique Cândido Alves’. Para quem quer aproveitar cada detalhe do Batatais Folia 2026 com mais conforto e uma experiência diferenciada, os camarotes estão à venda.

Cada camarote oferece capacidade para até 12 pessoas, ideal para curtir com amigos, família ou convidados, além de contar com duas vagas de estacionamento, garantindo praticidade desde a chegada. Tudo isso por R$ 2.500, com visão privilegiada dos desfiles das escolas de samba Castelo, Unidos da Liberdade, Acadêmicos do Samba e Unidos do Morro, além das atrações musicais que completam a programação.

Lembrando que as arquibancadas terão entrada gratuita, e os camarotes são a opção para quem busca mais comodidade, exclusividade e tranquilidade para aproveitar o espetáculo que é o Carnaval de Batatais.

Atenção: os espaços são limitados e a procura é grande. A recomendação é garantir sua reserva o quanto antes e não ficar de fora da melhor experiência do Batatais Folia 2026.

Informações e venda de camarotes:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Praça Cônego Joaquim Alves, nº 147

(16) 99201-7361

Garanta já o seu camarote e viva o Batatais Folia 2026 de um jeito único.