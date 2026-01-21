BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, que integra conglomerado do banco Master
O Banco Central (BC) decretou nesta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, conhecida como Will Bank, que faz parte do conglomerado do Banco Master.
A instituição financeira vinha operando sob Regime Especial de Administração Temporária (Raet) do BC, após a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em 18 de novembro de 2025.
🔎O Regime Especial de Administração Temporária (Raet) é quando o Banco Central assume temporariamente o controle da instituição para evitar que a situação piore e cause prejuízos maiores aos clientes e ao sistema financeiro.
Em nota, o BC informa que a decisão ocorre em razão do “comprometimento da situação econômica” da instituição financeira, e de sua incapacidade de pagar as próprias dívidas por conta do vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício de poder do banco Master, liquidado em novembro.
A medida interrompe as atividades da empresa responsável pela captação de recursos e pela concessão de crédito dentro do grupo.
Criado com foco em inclusão financeira, o Will Bank se posiciona como um banco digital voltado principalmente a pessoas com pouco acesso ao sistema financeiro tradicional, especialmente clientes de renda média e baixa.
Com isso, caberá ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) – uma associação privada, sem fins lucrativos, que integra o Sistema Financeiro Nacional – ressarcir os credores lesados. A previsão é que a nova liquidação custe em torno de R$ 5 bilhões ao fundo.
🔎O FGC só atua em casos de intervenção ou liquidação de uma instituição financeira. A indenização considera o valor investido somado aos rendimentos acumulados até a data da liquidação, limitado ao teto de R$ 250 mil por credor.
Aplicativo do Will Bank — Foto: Will Bank/Divulgação
