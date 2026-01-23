Batatais realiza neste final de semana o 40º Encontro Regional de Companhias de Santos Reis

Batatais recebe neste final de semana, de sexta-feira a domingo, dias 23, 24 e 25 de janeiro, o 40º Encontro Regional de Companhias de Santos Reis, um dos eventos mais tradicionais da cultura popular e religiosa da cidade. A programação será realizada em frente à Igreja de Santos Reis, no bairro Vila Cruzeiro, reunindo companhias, violeiros, grupos folclóricos, fiéis e moradores em uma grande celebração marcada pela fé, pela música e pela preservação das tradições.

O evento é realizado pela Associação Folclórica de Batatais, em parceria com a Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e conta com a participação de Companhias de Santos Reis do município, da região e de outros estados. Ao longo de três dias, o encontro reafirma o papel de Batatais como referência na valorização do folclore e das manifestações culturais de raiz.

A programação tem início na sexta-feira (23), às 19h30, com um show sertanejo que abre oficialmente as atividades do encontro. No sábado (24), também às 19h30, acontece a tradicional Procissão de Santos Reis, com saída da Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Cruzeiro, em direção à Igreja de Santos Reis.

Em seguida, será celebrada a Santa Missa e, às 21h, ocorre a abertura oficial do evento com a presença de autoridades. A partir das 22h, o público poderá acompanhar as apresentações das Companhias de Santos Reis e participar do baile popular.

No domingo (25), a programação começa às 9h, com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Batatais. Ao longo do dia, Companhias de Santos Reis de Batatais, da região e de outros estados se apresentam no local, promovendo um importante intercâmbio cultural entre grupos tradicionais. O encerramento acontece com um grande baile folclórico, marcando o ponto alto do evento.

Além do caráter religioso, o Encontro Regional de Companhias de Santos Reis representa um importante momento de integração cultural e social, fortalecendo a identidade do município e promovendo o encontro de gerações em torno das tradições populares.