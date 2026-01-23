Prefeitura de Batatais abre Concurso Público com vagas para nível superior

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, informa sobre a abertura do Concurso Público – Edital nº 01/2026, destinado ao provimento de cargos de nível superior, sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A banca organizadora do certame é o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo e o objetivo da realização é fortalecer a estrutura administrativa do município, garantindo a ampliação e a qualificação dos serviços públicos oferecidos à população.

As inscrições terão início no dia 27 de janeiro de 2026, a partir das 10h, e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.nossorumo.org.br.

Entre os cargos disponíveis estão:

Controlador Interno

Procurador Jurídico

Professor de Educação Especial

Médicos em diversas especialidades, como auditor, cardiologista, pediatra, psiquiatra, entre outras

Os cargos contam com salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como vale-alimentação e vale-transporte, conforme previsto em edital.

Leia aqui

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.

De acordo com a Secretaria de Administração, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a transparência, a valorização do serviço público e a profissionalização da Gestão Municipal, assegurando processos seletivos técnicos e democráticos.

Os interessados devem ler atentamente o edital completo, disponível no site do Instituto Nosso Rumo e publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (22), onde constam todas as informações sobre cargos, requisitos, etapas, prazos e demais orientações.

Mais informações e inscrições: www.nossorumo.org.br