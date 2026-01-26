Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa sobre alteração no trânsito na região do Claretiano

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, informa que a partir de segunda-feira, 26 de janeiro, haverá alteração no sentido de tráfego em trecho da rua Dom Bosco, em frente ao Claretiano – Centro Universitário de Batatais.

A mudança atende a uma solicitação protocolada pelo Colégio Claretiano AB Educacional, com o objetivo de garantir mais segurança e comodidade no embarque e desembarque de alunos e frequentadores da instituição. Com isso, o trecho da rua Dom Bosco compreendido entre a praça Padre Atílio Cosci e a rua Quintino Bocaiúva passará a operar em mão única no sentido Centro–bairro.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Riolando de Lollo Neto, a alteração permitirá que os alunos desembarquem dos veículos pelo lado direito da via, evitando a travessia entre calçadas e reduzindo o risco de acidentes, especialmente nos horários de maior movimento.

A sinalização de trânsito necessária para a mudança já foi instalada pela instituição de ensino. A Prefeitura orienta motoristas e moradores da região a ficarem atentos às novas condições de tráfego, contribuindo para maior fluidez e segurança no trânsito local.