As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 começam nesta segunda-feira (26). Os interessados devem se inscrever até 23h59 de 29 de janeiro pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.