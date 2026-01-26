Inscrições do Prouni do 1º semestre começam nesta segunda; saiba quem tem direito à bolsa
As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026 começam nesta segunda-feira (26). Os interessados devem se inscrever até 23h59 de 29 de janeiro pelo portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.
O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo integrais (cobrem 100% da mensalidade) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.
Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.
Quem pode se inscrever
Além de ter feito o Enem em 2024 ou 2025, ter obtido média de ao menos 450 pontos nas áreas do conhecimento e nota acima de zero na redação, o candidato precisa atender a pelo menos um dos pontos abaixo:
- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;
- Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;
- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
- Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; ou
- Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
- Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; ou
- Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.
Como funciona
- O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno).
- Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas.
- Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos.
- Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada no período de inscrições).
- Se o candidato estiver dentro da nota de corte e conseguir uma das vagas ao final do prazo de inscrição, ele constará como pré-selecionado.
O que significa ser ‘pré-selecionado’?
O candidato pré-selecionado ainda não é “dono” da vaga. Ela está reservada para ele, mas, antes de assumi-la, é necessário cumprir com as últimas etapas de seleção.
- Ainda será preciso comprovar as informações prestadas no ato da inscrição (como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública, por exemplo). Isso é feito na instituição de ensino na qual o aluno estudará no prazo indicado no edital.
Se não houver formação de turma, o aluno perderá a vaga. Poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera (caso manifeste interesse).
Renda
Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50 por pessoa).
Para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos (R$ 4.863 por pessoa).
Como calcular a renda familiar bruta mensal por pessoa?
Para saber se o aluno se encaixa nos critérios de renda, deve somar os salários de todos os que moram com ele e, depois, dividir pelo número de componentes do grupo.
- Por exemplo: pai (R$ 2,3 mil por mês), mãe (R$ 1,7 mil por mês), candidato do Prouni (sem renda) e irmão mais novo (sem renda).
- Somando os valores, chega-se ao total mensal de R$ 4 mil.
- Depois, dividindo pelos 4 membros da família, o resultado é R$ 1 mil.
Esse é o valor que deve ser tomado como referência pelo Prouni. Como está abaixo de 1,5 salário mínimo per capita por pessoa (R$ 2.431,50), o candidato poderá concorrer à bolsa de estudos integral.
