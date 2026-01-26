Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% para distribuidoras
A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras a partir desta terça-feira (27). Essa será a primeira redução do combustível promovida pela petroleira neste ano.
- Com isso, o preço médio da gasolina A passará a ser de R$ 2,57 por litro — uma redução de R$ 0,14 por litro.
A última alteração no preço da gasolina havia ocorrido em outubro de 2025.
“Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%”, diz a empresa em nota.
A companhia também informou que deve manter inalterados, neste momento, os preços de venda do diesel para as distribuidoras. Nesse caso, segundo a Petrobras, a redução acumulada nos preços do diesel é de 36,3% desde 2022.
Preços na bomba
Segundo a Petrobras, os preços praticados pela empresa representam cerca de um terço do valor final pago pelos consumidores nos postos.
A petroleira explica que o preço da gasolina nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor cobrado pela estatal.
São eles:
- Custos e margem de lucro de distribuidoras e revendedores;
- Custo do etanol anidro, que é misturado à gasolina A para formar a gasolina C;
- Impostos federais, como Cide, PIS/Pasep e Cofins;
- Imposto estadual (ICMS), cuja alíquota varia conforme a unidade da federação.