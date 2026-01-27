Emprega Mais Batatais anuncia ação em parceria com o McDonald’s com 20 vagas de emprego

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, realiza mais uma ação do programa Emprega Mais Batatais, desta vez em parceria com a rede de fast food McDonald’s, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para moradores do município.

A iniciativa disponibiliza 20 vagas para o cargo de atendente de restaurante, destinadas a moradores de Batatais, com atuação em unidade do McDonald’s na cidade de Ribeirão Preto. As oportunidades são voltadas para candidatos maiores de 18 anos, com ensino médio cursando ou concluído, disponibilidade para o período noturno e madrugada, e não exigem experiência anterior.

A empresa oferece benefícios completos, além de programa de capacitação, reforçando o compromisso com a formação profissional e o desenvolvimento dos colaboradores.

Os interessados devem comparecer no dia 3 de fevereiro, terça-feira, das 9h30 às 17h, ao Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, localizado na praça Dona Carolina Zanetti Soriani, s/n, Centro, munidos de currículo, para participar do processo seletivo presencial.