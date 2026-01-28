Escolas Municipais de Batatais avançam no Índice de Fluência Leitora em 2025

A Educação Municipal de Batatais segue colhendo excelentes resultados. Dados da Avaliação de Fluência Leitora, aplicada anualmente no Estado de São Paulo, apontam um avanço significativo no desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da rede municipal em 2025.

A avaliação tem como objetivo analisar a leitura e a compreensão de textos, observando habilidades como fluidez, ritmo, precisão e entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados à etapa escolar. São considerados leitores fluentes os alunos que conseguem ler entre 45 e 60 palavras por minuto, de 28 a 40 pseudopalavras, alcançando 97% de precisão na leitura.

Em 2024, a rede municipal registrava 24% de alunos fluentes, 62% iniciantes e 14% pré-leitores. Em 2025, o cenário apresentou uma evolução expressiva:

57% dos estudantes passaram a ser considerados fluentes

30% foram classificados como iniciantes

13% permaneceram como pré-leitores

Com esses resultados, 87% dos alunos atingiram o nível de leitura adequado para o 2º ano do Ensino Fundamental. O índice geral de Fluência Leitora da rede municipal também avançou de forma significativa, passando de 6,5 para 7,9.

O avanço é resultado de diversas ações implementadas pela rede municipal de ensino, entre elas:

Formação continuada dos professores

Apoio pedagógico em sala de aula

Avaliação e monitoramento constantes

Concurso de Leitura do Elefante Letrado

Leitura cronometrada

Reuniões com as famílias

Incentivo permanente aos estudantes

A Administração Municipal agradece a todos os gestores, professores, servidores, famílias e patrocinadores do Concurso do Elefante Letrado, que contribuíram diretamente para esse importante resultado. Um reconhecimento especial aos estudantes, que demonstram, a cada dia, maior compromisso com os estudos e desenvolvem o prazer pela leitura.