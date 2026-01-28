PF prende suspeito de simular vendas pela internet e planejar roubos a carteiros dos Correios no interior de SP; fuzil foi apreendido
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (28) em Serrana (SP) um homem suspeito de planejar roubos contra carteiros dos Correios na região de Ribeirão Preto (SP).
A prisão em flagrante foi por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida.
Isso porque, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito, os policiais encontraram um fuzil calibre 5.56, além de mais de 100 munições e um carregador.
As investigações, que começaram em 2024 após uma denúncia dos Correios, apontam que o homem fazia falsas vendas de mercadorias por uma plataforma na internet.
Ele postava caixas vazias ou com celulares velhos e papel, atribuía um valor alto a elas e as direcionava para endereços que conhecia.
Depois, esses supostos produtos eram roubados por comparsas enquanto ainda estavam sendo transportados pelos carteiros. Com isso, o suspeito ficava com o dinheiro do seguro dos Correios referente aos falsos objetos. O valor do prejuízo não foi divulgado pela PF.
A Polícia Federal agora vai tentar identificar outros integrantes da quadrilha. Apenas pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o investigado preso pode pegar uma pena de até 12 anos de reclusão.
Polícia Federal apreendeu fuzil com suspeito de planejar roubos contra carteiros na região de Ribeirão Preto — Foto: Polícia Federal
Fonte: g1