Catherine O’Hara, atriz de ‘Esqueceram de Mim’ e ‘Beetlejuice’, morre aos 71 anos
Catherine O’Hara, atriz de “Esqueceram de Mim” e “Schitt’s Creek”, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pelo empresário dela para veículos norte-americanos.
A causa da morte não foi informada, mas ela foi diagnosticada com uma doença não revelada, também segundo seu empresário.
A mãe do Kevin
Catherine foi um nome importante da comédia norte-americana, conhecida por transitar entre campeões de bilheteria e shows de humor de improviso.
A atriz canadense ficou marcada como Kate McCallister, a mãe do protagonista da franquia “Esqueceram de Mim”.
Começo no improviso
A carreira começou no grupo de humor de improviso Second City, em Toronto, onde iniciou a longa parceria com o ator Eugene Levy (famoso pelo papel do pai de “American Pie”).
A colaboração durou décadas, desde o programa de esquetes “SCTV”, nos anos 1970, até o domínio nas categorias de comédia do Emmy e do Globo de Ouro nos anos 2020.
O’Hara também foi colaboradora frequente do diretor Christopher Guest e integrou o elenco de clássicos de Tim Burton, como “Os Fantasmas se Divertem” (1988) e sua sequência de 2024, “Beetlejuice Beetlejuice”.
Nos últimos anos, a atriz ampliou sua base de fãs nas redes sociais devido ao vocabulário e figurinos da personagem Moira Rose.
Ela se manteve ativa até o fim, com papéis em produções como a série de comédia “O estúdio”, na pele da executiva veterana mentora do protagonista Matt Remick (vivido por Seth Rogen). A atriz também fez uma participação na segunda temporada de “The Last of Us”.
Ela deixa o marido, o diretor de arte Bo Welch, e dois filhos, Luke e Matthew, profissionais da área de cenografia.
Catherine O’Hara em “Esqueceram de mim” — Foto: Divulgação
Fonte: g1