Carreta desgovernada atinge vários veículos em Chapecó; dez ficam feridos

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e o veículo desgovernado atingiu outros oito carros em uma avenida movimentada de Chapecó, maior cidade do Oeste de Santa Catarina. O incidente na tarde desta sexta-feira (30) na Avenida Fernando Machado, bairro Líder, deixou pelo menos 10 feridos, sendo quatro vítimas retiradas em meio às ferragens.

Vídeos de câmeras de segurança e monitoramento registram o acidente, por volta de 15h15. Os veículos seguem pela rua, uma das mais movimentadas da cidade, quando a carreta carregada com madeira laminada vem no mesmo sentido, atingindo todos pela parte traseira.

A carreta ficou tombada sobre pista e a carga se espalhou. Entre os veículos atingidos, estão automóveis e um pequeno caminhão. O motorista do caminhão, segundo a Polícia Civil, não se feriu gravemente e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.